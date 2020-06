Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 6.)

Ljubljana, 30. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu notranjega ministra Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije Antona Travnerja. Poročale so tudi o novih potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji ter o tem, da Slovenija Hrvaške za zdaj še ne bo umaknila s seznama varnih držav.