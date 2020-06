Dnevnik o odstopu ministra Hojsa (1. 7.)

Ljubljana, 30. junija - Peter Lovšin v komentarju Žrtvovana kraljica Janševe globoke države piše o nenadnem odstopu notranjega ministra Aleša Hojsa. Kot meni, je z odstopom želel sporočiti, da še tako pošten minister ne more spraviti v red pokvarjenih policistov, čeprav ga je očitno zmotilo predvsem to, da ni mogel odločati, koga bodo policisti preiskovali in koga ne.