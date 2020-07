Ekošolarji raziskovali vpliv prometa na podnebne spremembe

Ljubljana, 1. julija - V okviru projekta Misija: Zeleni koraki je 1500 slovenskih ekošolark in ekošolarjev iz 82 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter šol s prilagojenim programom raziskovalo vpliv prometa na podnebne spremembe in ogljični odtis, so sporočili organizatorji projekta. Ugotovili so, da trajnostna mobilnost prispeva k manjšemu ogljičnemu odtisu.