Znanstvenici potrdili novo vrsto vodnega plazilca iz časa dinozavrov

Ljubljana, 2. julija - Erin Maxwell z naravoslovnega muzeja v Stuttgartu in Dirley Cortes iz muzeja Redpath na kanadski univerzi McGill sta s primerjavo fosilov iz Anglije in Nemčije določili novo vrsto vodnega dinozavra oziroma plazilca iz obdobja dinozavrov. Novo vrsto, fosil naj bi bil star vsaj 182 milijonov let, sta poimenovali Hauffiopteryx altera.