Na Švedskem bo odziv na pandemijo preiskala komisija

Stockholm, 30. junija - Švedska vlada je danes imenovala komisijo, ki bo pregledala, kako so se država in njene oblasti odzvale na pandemijo novega koronavirusa. Komisija bo pregledala vladne ukrepe in ocenila, kako so se oblasti, regije in javne agencije odzvale na virus. Narejena bo tudi mednarodna primerjava z nekaterimi državami.