Janša: Pri izboru prioritet NPU, tožilstva in sodstva v ospredju politične simpatije in medijski pritiski

Ljubljana, 30. junija - Premier Janez Janša je ob današnjih preiskavah, povezanih z nakupom opreme, ocenil, da so pri izboru prioritet NPU, tožilstva in sodstva "že dolgo v ospredju politične simpatije in medijski pritiski". Ob odstopih Aleša Hojsa in direktorja policije Antona Travnerja pa navaja, da sta v kritičnih časih delo opravila požrtvovalno in profesionalno.