Začenja se pestro Goriško poletje

Nova Gorica, 1. julija - Z dnevom odprtih vrat za tolkala v kulturnem centru Mostovna, pouličnimi vragolijami Ane Desetnice in jam sessionom pod drevesom se danes v Novi Gorici začenja Goriško poletje. Festival bo na več prizoriščih vsak dan do konca avgusta bogatili poletne večere z glasbo, filmom, gledališčem, plesom, literaturo, predavanji in pogovori.