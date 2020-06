Okuženih že sedem mariborskih zdravnikov, Hrvaška ostaja na seznamu varnih držav

pripravila Jasna Vrečko

Ljubljana/Maribor/Zagreb/Bruselj, 30. junija - Okužbo z novim koronavirusom so do danes zjutraj potrdili že pri sedmih mariborskih zdravnikih. Skupno so v Sloveniji v ponedeljek potrdili 15 novih okužb. Od danes veljajo strožje omejitve glede zbiranja, Hrvaška pa zaenkrat ostaja na seznamu covid-19 varnih držav, saj naj bi zaprla nočne klube in diskoteke. V Zagrebu so to sicer zanikali.