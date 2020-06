Škofovska konferenca z novimi navodili za preprečevanje okužb v cerkvah

Ljubljana, 30. junija - Slovenski škofje so danes objavili nova navodila, ki bodo zaradi širjenja novega koronavirusa s 1. julijem začela veljati v slovenskih cerkvah. Duhovniki morajo tako svete maše obhajati pod posebnimi pogoji, določeni dogodki pa so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Navodila bodo veljala do preklica.