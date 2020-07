Rast prihodkov industrije lani upočasnjena

Ljubljana, 4. julija - Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev je lani znašala 26,6 milijarde evrov in je bila za 2,4 odstotka višja kot predlani. Prodaja se je zvišala šesto leto zapored, vendar pa je bila rast lani najbolj skromna v tem obdobju. Največji delež prihodkov je ustvarila proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic.