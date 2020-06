Koper Primorska prejela tekmovalno licenco

Ljubljana, 30. junija - Košarkarji Kopra Primorske, ki so po odpovedi lige Nova KBM zaradi pandemije novega koronavirusa še vedno aktualni slovenski prvaki, letos februarja pa so postali tudi prvaki pokala Spar, so prejeli tekmovalno licenco za novo sezono. Ta se bo s superpokalom med Koprom Primorsko in Cedevito Olimpijo začela 17. septembra.