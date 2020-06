Srebrna nit za spoštovanje zakona o pacientovih pravicah in čim prejšnji podpis kadrovskih normativov

Ljubljana, 30. junija - V Srebrni niti nasprotujejo diskriminaciji starejših, do česar naj bi po njihovem prišlo med epidemijo koronavirusa v domovih za starejše. Zahtevajo, da ministrstvo za zdravje upošteva zakon o pacientovih pravicah in voljo pacientov ali svojcev ob morebitnem novem valu. Zavzeli so se za čim prejšnji podpis kadrovskih normativov v socialni oskrbi.