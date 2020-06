Na Hrvaškem 15 let zapora za umor sestre in skrivanje trupla v zamrzovalniku

Zagreb, 30. junija - Sodišče v Varaždinu je danes zaradi umora sestre leta 2000 na 15 let zapora obsodilo 46-letno Smiljano Srnec. Truplo 23-letne Jasmine Dominić so našli februarja lani v zamrzovalniku hiše družine Srnec v vasi Palovec pri Čakovcu. V sodbi so potrdili, da je žrtev umrla zaradi najmanj petih udarcev s trdim predmetom po glavi.