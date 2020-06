EU bo v sredo odprla mejo za 15 tretjih držav; na seznamu ni ZDA

Bruselj, 30. junija - Članice EU so se danes dogovorile, da bodo v sredo odpravile omejitve za vstop v unijo za petnajst tretjih držav, ki jih ocenjujejo za epidemiološko varne. Med njimi so Japonska, Kanada, Črna gora, Srbija in pod pogojem potrditve vzajemnosti tudi Kitajska. Na seznamu, ki ga bodo osvežili vsaka dva tedna, za zdaj ni ZDA.