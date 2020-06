Kulturniki petič pred ministrstvom v bralski karavani: Utrjevanje snovi

Ljubljana, 30. junija - Aktiv delavk in delavcev v kulturi se je že peti torek zapored zbral pred ministrstvom za kulturo. Tokrat so se poklonili pisani besedi. V karavani so, z maskami na obrazu in upoštevajoč varnostno razdaljo, napravili nekaj krogov pred zgradbo ministrstva in ob tem glasno brali priljubljene pasuse iz knjig, ki jim kaj pomenijo.