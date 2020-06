ŠOS Vrtovca poziva k vrnitvi brezplačnega javnega prevoza v poletnih mesecih

Ljubljana, 30. junija - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) nasprotuje ukinitvi možnosti koriščenja brezplačnega integriranega javnega potniškega prometa za dijake in študente, ki so v preteklem letu koristili polletne, letne in redne mesečne vozovnice. Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca poziva, da ukrep umakne.