Mreža Preventivna platforma s prenovljenim spletnim portalom o samopoškodbenem vedenju

Ljubljana, 4. julija - V mreži Preventivna platforma so prenovili spletni portal za samopomoč in svetovanje pri samopoškodbenem vedenju TuSmo.si ter vzpostavili profila na Facebooku in Instagramu. Želijo si, da bodo z dodatnimi aktivnostmi še lažje dosegli ciljne skupine, so v sporočilu za javnost zapisali na Inštitutu Utrip.