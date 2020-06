Na policiji zaradi suma razkritja varovanih podatkov uvedli notranje varnostni postopek

Ljubljana, 30. junija - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) z ljubljanskimi in celjskimi kriminalisti v hišni preiskavah na 11 lokacijah na območju Ljubljane, Celja in Kopra preiskujejo sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. Zaradi suma, da so bili nepoklicanim osebam razkriti varovani podatki, pa so uvedli notranje varnostni postopek.