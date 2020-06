Na konferenci v pomoč Sircem zbrali 6,9 milijarde evrov

Bruselj, 30. junija - Mednarodna skupnost je danes na virtualni konferenci v pomoč razseljenim Sircem v Siriji in sirskim beguncem v sosednjih državah zbrala 6,9 milijarde evrov, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Temeljni cilj konference je, da se ne pozabi na to humanitarno katastrofo, ki traja že skoraj deset let.