DBS ni delila dobička, imenovani novi nadzorniki

Ljubljana, 30. junija - Lastniki Deželne banke Slovenije (DBS) so na današnji skupščini sledili predlogu vodstva in sklenili, da banka dobička ne bo delila. Upravi so s spremembami statuta podelili pooblastilo, da v naslednjih petih letih kapital banke poveča za največ 3,6 milijona evrov oz. petino osnovnega kapitala, imenovali so tudi nove nadzornike.