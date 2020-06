Ob okužbah mariborskih zdravnikov ministrstvo zdravstvene delavce poziva k preventivnemu in samozaščitnemu ravnanju

Ljubljana, 30. junija - Na ministrstvu za zdravje so po okužbah sedmih mariborskih zdravnikov za STA pojasnili, da trenutno ni uveden ukrep, s katerim bi za zdravstveno osebje veljala omejitev potovanj v rizične države. So pa tako državljane kot vse zdravstvene delavce pozvali, da se obnašajo preventivno in samozaščitno ter se ne izpostavljajo tveganju po nepotrebnem.