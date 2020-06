Pred Elektrom Maribor dokapitalizacija

Maribor, 30. junija - Delničarji Elektra Maribor so se na današnji skupščini seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, iz katerega je razvidno, da je družba poslovala uspešno in dosegla čisti dobiček v višini nekaj manj kot 14,3 milijona evrov. Potrdili so tudi predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe.