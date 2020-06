OZS bi v četrtem protikoronskem zakonu reševala tudi likvidnost podjetij

Ljubljana, 30. junija - Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) si želijo, da bi vlada v četrti protikoronski zakon vključila tudi ukrepe za reševanje likvidnostnih težav podjetij. Med predlogi, o katerih so razpravljali, so še podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca leta, znižanje DDV za posamezne panoge ter spodbude za določene dejavnosti.