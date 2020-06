Ljubljana, 30. junija - Seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bi obravnavali poročilo o nezakonitih prehodih hrvaško-slovenske meje od januarja do 14. junija 2020 in je bila napovedana danes ob 14. uri v mali dvorani DS, Šubičeva 4, je odpovedana, so sporočili iz DZ.