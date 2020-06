Bruselj odobril tudi shemo oprostitve socialnih prispevkov

Bruselj, 30. junija - Evropska komisija je Sloveniji odobrila še 200 milijonov evrov vredno shemo državne pomoči za podjetja, ki predvideva neposredna jamstva in oprostitev socialnih prispevkov. Ukrep je gospodarskim subjektom, prizadetim v epidemiji covida-19, na voljo za obdobje med 13. marcem in 31. majem, so sporočili iz Bruslja.