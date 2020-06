Po navalu na plaže pozivi k odgovornemu obnašanju

Ankaran/Portorož, 30. junija - Plaže na slovenski obali so bile minuli konec tedna polno zasedene, tudi spričo priporočil glede ohranjanja medsebojne razdalje zaradi novega koronavirusa. Lokalne oblasti in upravljavci plaž ne bodo zapirali plaž in razen opozarjanja ne morejo ukrepati, zato pa pozivajo ljudi k čim bolj odgovornemu ravnanju.