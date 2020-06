Lon zaključil prvo fazo dokapitalizacije

Ljubljana, 30. junija - Lon je v ponedeljek uspešno zaključil prvo fazo dokapitalizacije. V dveh vpisnih krogih so vpisali skupaj 35.672 novih delnic v skupni vrednosti 2,93 milijona evrov, obstoječa delničarja Otmar Zorn in podjetje Gic gradnje pa bistveno povečala svoj lastniški vložek, to je na 15 oz. 14 odstotkov celotnega kapitala, so sporočili iz finančne ustanove.