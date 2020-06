NPU na zavodu za blagovne rezerve opravil pogovor z Zakrajškom in Černetom

Ljubljana, 30. junija - Predstavniki NPU so danes dopoldne na sedežu Zavoda RS za blagovne rezerve opravili pogovor z bivšim direktorjem Antonom Zakrajškom in podpisnikom pogodbe s podjetjem Geneplanet Alojzom Černetom. "Zavod vseskozi konstruktivno sodeluje z vsemi organi, ki preiskujejo pretekle aktivnosti zavoda," so v zavodu zapisali v sporočilu za javnost.