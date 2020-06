Priprli turškega voznika, osumljenega tihotapljenja migrantov

Gruškovje, 30. junija - Policisti so minuli petek na mejnem prehodu Gruškovje v tovornem vozilu odkrili dva državljana Sirije in enega Iranca, ki so skušali nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Voznika, ki jih je skrival v kabini vozila, so po zbranih obvestilih privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je odredil pripor.