Baconov triptih na dražbi dosegel skoraj 85 milijonov dolarjev

New York, 1. julija - Triptih britanskega slikarja Francisa Bacona je bil na ponedeljkovi spletni dražbi avkcijske hiše Sotheby'sprodan za skoraj 85 milijonov dolarjev. Zanj sta se deset minut potegovala dva interesenta, eden preko spleta in drugi preko telefona. Zmagal je tisti, ki se je zanj potegoval preko telefona in ki je ponudil 84,6 milijona dolarjev.