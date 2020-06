Inflacija v območju evra junija 0,3-odstotna

Luxembourg, 30. junija - Cene življenjskih potrebščin v območju z evrom so se junija po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat na letni ravni zvišale za 0,3 odstotka, potem ko je bila rast mesec pred tem 0,1-odstotna. Najbolj so se dvignile cene hrane, alkohola in tobaka, ki so bile na letni ravni višje za 3,1 odstotka, potem ko so maja narasle za 3,4 odstotka.