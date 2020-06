NYT: Trumpa februarja seznanili z domnevnim plačevanjem za umore ameriških vojakov v Afganistanu

New York, 30. junija - Ameriški predsednik Donald Trump je bil že konec februarja na rednem briefingu pisno seznanjen, da naj bi ruski obveščevalci v Afganistanu plačevali islamskim skrajnežem za napade na ameriške in druge tuje vojake, je v ponedeljek poročal New York Times, ki je kot vir navedel neimenovana uradnika.