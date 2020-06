Ministri EU razpravljali o kmetijski in ribiški politiki v prihodnje

Ljubljana/Bruselj, 30. junija - Ministri držav EU, pristojni za kmetijstvo, med njimi Aleksandra Pivec, so se na ponedeljkovi neformalni videokonferenci z evropskima komisarjema za kmetijstvo in razvoj podeželja Januszom Wojciechowskim ter za okolje, oceane in ribištvo Virginijusom Sinkevičiusom dotaknili skupne kmetijske politike in ribiške politike po letu 2020.