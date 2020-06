V Mariboru pozitivnih na novi koronavirus že sedem zdravnikov

Maribor, 30. junija - V Mariboru so do danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom že pri sedmih zdravnikih enote nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Kot je povedal direktor kliničnega centra Vojko Flis, so v njihovi ustanovi že sprejeli vse potrebne ukrepe.