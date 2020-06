Poškodovan kolesar napihal več kot štiri promile alkohola

Šentrupert, 30. junija - V ponedeljek okrog 13. ure so bili policisti obveščeni o padcu kolesarja v Šentrupertu. Na kraju nesreče so ugotovili, da je 55-letni kolesar oblast nad kolesom izgubil zaradi opitosti, saj je alkotest pokazal 4,10 promila alkohola v krvi. Opitega kolesarja, ki se je pri padcu poškodoval, so z rešilcem odpeljali na pregled.