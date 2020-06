Državna nagrada za prostovoljstvo Julijani Kralj

Ljubljana, 30. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači podelil državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019. Nagrado za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja je prejela Julijana Kralj, prejemniki priznanja pa so Neva Gregorec, Maja Kuzma Ganić in Gašper Zevnik.