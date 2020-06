Mednarodna kajakaška zveza potrdila oktobrsko tekmo v Tacnu

Ljubljana, 30. junija - Upravni odbor Mednarodne kajakaške zveze ICF je znova sestankoval in iskal rešitve za letošnjo sezono, ki je z izjemo nekaj domačih tekmovanj v posameznih državah praktično ni. Jeseni sedaj načrtujejo nekaj tekem svetovnega pokala, med drugim tudi v Tacnu, ki bi slalom gostil med 16. in 18. oktobrom, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.