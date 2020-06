Zaradi požara v savni Term Zreče na varno evakuirali del bolnikov

Zreče, 30. junija - V ponedeljek zvečer je zagorelo v finski savni v Termah Zreče. Posredovali so gasilci, ki so pogasili požar v lesenem stropu nad savno. V termah so izvedli evakuacijo zdravstvenega dela, kjer je bilo 14 težjih bolnikov. Te so iz rehabilitacijskega dela prestavili na varno v sobe hotela, navaja center za obveščanje.