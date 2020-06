Vreme: Sredi dneva in popoldne se bo jasnilo

Ljubljana, 30. junija - Danes bo ob morju pretežno jasno. Drugod sprva pretežno oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Sredi dneva in popoldne se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.