Dnevnik o discipliniranju državljanov v imenu koronavirusa (30. 6.)

Ljubljana, 30. junija - Nina Knavs v komentarju Dnevi discipline piše o discipliniranju državljanov in iskanju krivcev za ponovno širitev okužb z novim koronavirusom po tistem, ko so razrahljali preventivne ukrepe. Čeprav so nove okužbe v veliki meri povezane s tujino, je vlada nanje odgovorila z zaostrovanjem omejitev v Sloveniji. Z enakimi prijemi za druge okoliščine.