Choupo-Moting in Silva podaljšala s PSG

Pariz, 30. junija - Napadalec Eric Maxim Choupo-Moting, branilec Thiago Silva in vratar Sergio Rico so podaljšali pogodbe s francoskim nogometnim prvakom PSG do konca sezone, so sporočili iz pariškega kluba. Tako bodo vsi trije lahko igrali v finalu francoskega pokala, finalu ligaškega pokala in sklepnem delu lige prvakov.