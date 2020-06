Boeing izvedel prvi poskusni polet nesrečnega modela 737 max

Seattle, 30. junija - Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je v ponedeljek začela s serijo testnih poletov obnovljenih Boeingovih letal 737 max, ki bodo trajali skupaj tri dni in pomenijo najpomembnejši korak k morebitni vnovični vrnitvi teh modelov v promet, morda že jeseni. Letala 737 max so prizemljena od marca lani zaradi nesreč v Indoneziji in Etiopiji.