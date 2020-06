V ligi NHL 26 igralcev pozitivnih na covid-19

New York, 29. junija - V severnoameriški hokejski ligi NHL so od začetka postopnega vračanja hokeja, najprej so se ekipe 8. junija vrnile h treningom v manjših skupinah, opravili 1450 testov na okužbo z novim koronavirusom ter zabeležili 26 pozitivnih primerov na okužbo s sars-cov-2, so nocoj objavili na spletni strani lige NHL.