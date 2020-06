Trije zdravniki z mariborske urgence okuženi z novim koronavirusom

Maribor, 29. junija - V enoti nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje v urgentnem centru UKC Maribor, so danes pri treh zdravnikih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Kot so zvečer sporočili iz omenjenega zdravstvenega doma, so vsi trije v samoizolaciji, poiskali pa so tudi potencialne kontakte med zaposlenimi in odredili osem samoizolacij.