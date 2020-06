Trije zdravniki z mariborske urgence okuženi z novim koronavirusom

Maribor, 29. junija - V prehospitalni enoti Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v UKC Maribor so danes pri treh zdravnikih potrdili okužbo z novim koronavirusom, so v UKC Maribor potrdili na Twitterju. Kot so zagotovili, so skupaj z zdravstvenim domom že sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Več podrobnosti bo znanih v torek.