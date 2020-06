Netflix načrtuje nanizanko o klečečem Kaepernicku

New York, 30. junija - Platforma za pretočni ogled vsebin, tv serij in filmov, Netflix bo posnela dokumentarec v šestih delih o Colinu Kaepernicku. Nekdanji zvezdnik poklicne lige v ameriškem nogometu NFL je bil prvi, ki je med predvajanjem ameriške himne pokleknil in tako protestiral proti policijski brutalnosti in rasnim krivicam v Združenih državah Amerike.