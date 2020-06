Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 6.)

Ljubljana, 29. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o možnosti umika Hrvaške s seznama varnih držav, o ponovni omejitvi zbiranja ljudi na javnih mestih s 500 na 50 ljudi in o štirih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah. Poročale so tudi o uvedbi protikoronske aplikacije in o slovenskih turističnih krajih, polnih domačih gostov.