Pred nadaljevalnim turnirjem MLS v Orlandu 20 pozitivnih igralcev

Orlando, 29. junija - V kompleksu ESPN Wide World of Sports v zalivu Bay Lake na Floridi v bližini Orlanda se bo 8. julija z nadaljevalnim nogometnim turnirjem lige MLS na igrišča v Severni Ameriki vrnil nogomet, kakršnega poznamo v Evropi. Pred turnirjem z geslom MLS je nazaj so potrdili 20 pozitivnih nogometašev in šest članov štabov ekip na covid-19.