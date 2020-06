Mednarodna skupnost na virtualni konferenci v podporo Sircem

Bruselj, 30. junija - Predstavniki več kot 60 držav in 12 mednarodnih organizacij se bodo danes zbrali na virtualni konferenci v podporo razseljenim Sircem v Siriji in sirskim beguncem v sosednjih državah. Cilj je opozoriti, da humanitarne krize še zdaleč ni konec, zbrati dodatna sredstva in izpostaviti zavezanost politični rešitvi v Siriji.