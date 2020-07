Prenova hotela Maestoso poteka po načrtih

Lipica, 4. julija - Dela na prenovi hotela Maestoso v Lipici so se začela sredi maja in potekajo v skladu s terminskim planom. Cilj je, da bo prenovljeni hotel prve goste sprejel konec letošnjega ali v začetku leta 2021. Kot so dodali v Kobilarni Lipica, pandemija covida-19 ni vplivala na vrednost del, prav tako ni pričakovati, da bi cene gradbenih storitev naraščale.